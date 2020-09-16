В Минздраве уточнили, у скольких людей в больницах подозревают коронавирус

Руководитель Минздрава Максим Степанов озвучил новую статистику по людям, которые с Covid-19 находятся в больницах Украины.
Коронавирус в Украине - всего в стране госпитализированы около 12,7 тысячи человек, у которых подозревают диагноз китайский коронавирус Covid-19 (достоверно он подтвержден у 8,2 тысячи человек).
Об этом заявил руководитель Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга.
"У нас из общего количества коек, которые у нас есть в более чем 300 больницах, 28 576 коек уже введено в разных больницах, на них оказывается помощь госпитализированным. Всего госпитализировано около 12 700 человек с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Подтвержденных – 8 200 пациентов. У нас постоянно растет количество госпитализированных", – заявил он.
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Коронавирус в Украине - ранее Главред сообщал:
- По состоянию на 16 сентября 2020 года в Украине всего заболели китайским коронавирусом 162 660 человек (+2 958 по сравнению с 15 сентября);
- Всего умерли от последствий Covid-19 3 340 человек (+76 - новый антирекорд);
- Всего выздоровели 72 324 человека (+1 514).
Автор: Дмитрий Видоменко