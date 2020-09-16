В Минздраве уточнили, у скольких людей в больницах подозревают коронавирус

Максим Степанов / УНИАН

Коронавирус в Украине - всего в стране госпитализированы около 12,7 тысячи человек, у которых подозревают диагноз китайский коронавирус Covid-19 (достоверно он подтвержден у 8,2 тысячи человек).

Об этом заявил руководитель Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

"У нас из общего количества коек, которые у нас есть в более чем 300 больницах, 28 576 коек уже введено в разных больницах, на них оказывается помощь госпитализированным. Всего госпитализировано около 12 700 человек с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Подтвержденных – 8 200 пациентов. У нас постоянно растет количество госпитализированных", – заявил он.

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