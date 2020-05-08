В Минздраве выразили недовольство "слишком низкими" расценками в больницах

Минздрав раскритиковал тарифы на медицинские услуги / МОЗ

В украинских больницах официальные цены на медицинские услуги значительно ниже, чем они есть на самом деле. Квалифицированная диагностика априори не может стоить тех денег, которые формально прописаны. Такое мнение высказала замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

По ее мнению, на самом деле цены гораздо выше указанных.

"Скорее всего, тарифы устанавливали, исходя не из реальной потребности медицины, а с доказанной суммы средств. На самом деле стоимость услуг гораздо выше", - рассказала Шаталова 8 мая в ходе своего брифинга.

При этом она усомнилась в том, что специальная медицинская диагностика может стоить таких денег.

"Я не знаю, кто может поверить в то, что амбулаторная диагностика на вторичном и третичном уровнях - это специализированная и высокоспециализированная помощь, за одну услугу стоит 49 гривен", - добавила чиновница.

Также в Минздраве сделали уточнение по поводу тарифов на роды. В ведомстве уверяют, что на каждый случай физиологических родов министерство будет выделять медучреждениям по 8,5 тысяч гривен. Таким образом, для украинок роды будут бесплатными – расходы оплатит государство.

Впрочем, в министерстве здравоохранения также предлагают сделать несколько тарифов на роды, так как государство должно учитывать возможные осложнения в процессе деторождения.

"Если мы говорим об оставлении приоритетного пакета родов, то мы должны сделать дифференциацию. То есть, он не может идти по одному тарифу. Это если мы говорим исключительно о физиологических родах. Если мы оставляем его в качестве приоритетного пакета. Этот тот тариф, который надо рассчитывать. Он не может быть один. Это понятно даже ребенку", - сказал в эфире телеканала 1+1 глава Минздрава Максим Степанов.

Ранее в Минздраве объяснили, почему государство намерено пересмотреть медицинскую реформу и назвали список потенциальных изменений.