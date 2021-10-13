УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Выяснилось, кому будут колоть бустерные прививки от коронавируса

13 октября 2021, 23:25

Бустерную вакцинацию будут предлагать сделать после 6-8 месяцев с момента завершения полного курса прививок.

Вакцинация
Кому будут колоть бустерные прививки / Униан

На следующей неделе Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) рассмотрит вопрос о введении бустерной вакцинации на территории Украины. В первую очередь дополнительную дозу будут предлагать людям с хроническими болезнями.

По словам государственного санврача Игоря Кузина, бустерную вакцинацию будут предлагать сделать после 6-8 месяцев с момента завершения полного курса прививок.

"Скорее всего, что на следующей неделе нам удастся принять такое решение и рекомендовать использование бустерной дозы. Бустерная доза, если и будет рекомендована, то после 6-8 месяцев после проведения первой вакцинации. Надеемся, что НТГЕИ примет такое решение", - отметил Кузин.

В частности, Кузин отметил, что в начале бустерную вакцинацию будут предлагать лицам, страдающим от хронических заболеваний.

Читайте такжеБоли, лихорадка и скачок температуры после COVID-вакцинации: в МОЗ объяснили, когда бежать к врачу

"Когда этот вопрос рассматривался, то говорили, что речь идет об иммунокомпрометированных людях (то есть для тех, кто имеет хронические болезни - ред.). Поэтому сейчас действительно изучают те инструкции, которые действуют в других странах, и разрабатываются отечественные. Надеемся, что в ближайшее время сможем ввести такую практику в соответствии с рекомендациями", - добавил Кузин.

Как ранее сообщал Главред, инфекционист Андрей Александрин предупредил, что предпосылок к снижению заболеваемости коронавирусом в Украине нет. Нынешнюю волну COVID-19 мы переживем хуже, чем весной 2021 года. И назвал место, где можно подхватить коронавирус быстрее.

viber
Вакцина МОЗ новости Украины Игорь Кузин
Сейчас вы просматриваете новость «Выяснилось, кому будут колоть бустерные прививки от коронавируса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2021-2022 вошли очень красивые женские шарфы, которые радуют глаз и греют душуВ моду на зиму 2021-2022 вошли очень красивые женские шарфы, которые радуют глаз и греют душу Приметы на 12 октября: что нельзя делать в день Феофана и как не попасть в бедуПриметы на 12 октября: что нельзя делать в день Феофана и как не попасть в беду Лилия Ребрик порвала танцпол и соблазнительно покрутила бедрамиЛилия Ребрик порвала танцпол и соблазнительно покрутила бедрами Отравление Полякова метадоном: эксперт выдвинул неожиданную версию и назвал мотивОтравление Полякова метадоном: эксперт выдвинул неожиданную версию и назвал мотив Заразность после вакцинации: Комаровский предупредил об опасности и назвал причинуЗаразность после вакцинации: Комаровский предупредил об опасности и назвал причину

Последние новости

23:25

Выяснилось, кому будут колоть бустерные прививки от коронавируса

23:05

В Норвегии мужчина застрелил людей из лука Фото Видео

22:54

Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий

22:42

Появилось видео последних минут жизни нардепа Полякова Видео

22:40

Приметы на 14 октября: что нельзя делать женщинам на Покров Пресвятой Богородицы Видео

Реклама
22:06

В Черном море военный корабль Украины терпит бедствие

21:56

"Такое было в Италии": Ляшко рассказал о мощной атаке штамма Дельта в Украине Видео

21:37

Киев сковали предпраздничные пробки: какие улицы нужно объехать

21:24

В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет Видео

21:08

В США сообщили подробности визита Нуланд в Россию

21:02

Участник шоу "Танці з зірками" собрался баллотироваться в президенты Украины Видео

20:38

Комаровский рассказал, на сколько заразен человек после прививки от COVID Видео

20:32

Диетолог поведала, почему важно включать в рацион рыбу

20:05

Вакцинация станет обязательной не только для учителей и чиновников: в МОЗ обновили список

20:00

Пафос заявлений и дорогой пиар: чем для нашей страны закончился саммит Украина-ЕС

19:47

В "скорой" скончался иностранец, которого отказывались принимать больницы

19:46

"Вы убиваете Рождество!": зрители и Маколей Калкин открестились от провального перезапуска Один дома Видео

19:43

В Украине смертность от COVID-19 резко выросла: обнародована новая статистика Видео

19:25

Украина предложила России сыграть в "Игру в кальмара": шансов у РФ маловато

18:53

"Началась постепенная откачка": Путин обвинил Украину в воровстве российского газа

Реклама
18:51

Власти Львова ужесточают карантин: что попадет под запрет

18:36

Газпром продолжит рубить поставки газа в Европу: у Путина разразились заявлением о кризисе в ЕС Видео

18:31

Больная печень: два признака на коже, которые сигнализируют о проблемах Видео

18:20

Умер первый директор Чернобыльской АЭС Видео

18:08

Самый вкусный и быстрый пирог из лаваша: готовить всего 15 минут Видео

18:06

Власти Киева поведали, уйдут ли школьники на каникулы раньше Видео

18:04

Диета при слабоумии: употребление всего лишь столовой ложки этой пищи каждый день может снизить риск Видео

17:47

Нине Матвиенко- 74 года: кто поздравил, что подарила дочь, и какую мечту осуществила певица

17:44

Сколько сохраняется иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом - ответ ученых

17:33

"У меня нет карантина": в маршрутке Харькова поругались полицейский, водитель и пассажиры Видео

17:20

На Украину надвигается опасный смог: когда ждать Видео

17:05

Ухаживали старшие дети в возрасте 5 и 7 лет: в Мукачево мать забыла о больном младенце

17:04

Авторы проекта "Звуки города" анонсировали старт экскурсий во дворе Офиса Крымской платформы

16:41

Тепло по расписанию: что ждет украинцев в новом отопительном сезоне

16:30

Метадон в крови Полякова: что известно о наркотике, который нашли в организме депутата Видео

16:17

Шантаж Европы из-за СП-2 и дефицит газа: в ЕС ждут удара по Газпрому в ответ на "закрутку вентиля" Видео

16:04

"Батько наш Бандера, Україна мати!": украинские школьники устроили флешмоб в TikTok

15:51

Когда Казанская осенняя 2021: дата, традиции и запреты дня, пора свадеб, молитва

15:48

Алина Гросу испугала фанатов переменами во внешности: "Шок-контент!"

15:15

Болезнь Альцгеймера: черта личности, которая вдвое увеличивает риск умственного упадка Видео

Реклама
15:01

Украинцам устроят "карантинные рейды": кого и как будут проверять

15:00

Гороскоп на 14 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или тревожные сны Видео

14:54

Как подтвердить стаж, если потерял трудовую: в Пенсионном фонде ответили

14:54

Дочь Заворотнюк в одном халатике показала бесконечные ножки

14:47

COVID-19 наступает на Украину: четыре региона приближаются к режиму жесткого карантина Видео

14:45

Симптомы пневмонии: по цвету кожи можно определить, насколько все серьезно Видео

13:57

Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники

13:40

Регистрация на WhiteBIT: почему быстро не значит опасно

13:34

"Мы своих не бросаем": Кулеба рассказал, как Украина будет освобождать Саакашвили

13:31

Без теста или COVID-сертификата не уедешь: Укрзализныця изменила правила перевозки пассажиров Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять