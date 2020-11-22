В Миздраве назвали надежный способ избежать жесткого локдауна / УНИАН

Сотрудники Министерства здравоохранения Украины считают неукоснительное соблюдение украинцами масочного режима основным правилом противопандемической безопасности и борьбы с китайским коронравирусом COVID-19.

Об этом сообщается на официальном канале ведомства Коронавірус.Инфо. В Минздраве говорят, что носить маски должны 95% населения Украины (только при этом условии можно будет избежать локдауна).

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