В Миздраве назвали надежный способ избежать жесткого локдауна

Как сообщают в профильном ведомстве, есть лишь один способ избежать возвращения жесткого карантина.
Сотрудники Министерства здравоохранения Украины считают неукоснительное соблюдение украинцами масочного режима основным правилом противопандемической безопасности и борьбы с китайским коронравирусом COVID-19.
Об этом сообщается на официальном канале ведомства Коронавірус.Инфо. В Минздраве говорят, что носить маски должны 95% населения Украины (только при этом условии можно будет избежать локдауна).
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- В пятницу, 20 ноября, в Украине был зафиксирован новый антирекорд по числу заражений COVID-19. Коронавирус подцепили 14 575 человек. Среди них 549 детей и 613 медицинских работников.
- В связи с ростом числа заражений в Минздраве заявили о намерении требовать усиления карантинных ограничений в случае, если количество ежедневных заражений составит 30 тысяч случаев.
- Кабмин 11 ноября принял решение о введении в стране карантина выходного дня. С 14 ноября по субботам и воскресеньям в регионах Украины не должны работать заведения сферы общепита и развлекательной сферы.
Автор: Дмитрий Видоменко