В МОН поведали о сексуальном воспитании школьников

В МОН поведали о сексуальном образовании в школах / УНИАН

В украинских школах нет обязательного предмета Сексуальное образование, хотя его элементы входят в несколько обязательных предметов и факультативов.

Как заявили в пресс-службе МОН, элементы сексуального образования есть в обязательных предметах:

Основы здоровья,

Биология,

Гражданское образование

вфакультативных Я - мое здоровье - моя жизнь, Защити себя от ВИЧ / Школа против СПИДа и других.

Например, на уроках по основам здоровья в шестом-седьмом классах рассказывают о развитии подростков, признаках, сроках и темпах полового созревания, культуре проявления чувств, а так же как противодействовать давлению и тому подобное.

Уже в восьмом классе рассматривают вопросы пола, гендерные роли и стереотипы, отношения между полами, половое созревание, причины и последствия ранних половых отношений, подростковую беременность, инфекции, передающиеся половым путем, отказ от опасных предложений, противодействие сексуальному насилию.

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В девятом классе затрагивают вопросы семейных ценностей, готовности к семейной жизни, факторах влияния на репродуктивное здоровье, опасности ранних половых отношений, школы будущих родителей, ВИЧ / СПИД.

В то же время на уроках биологии в восьмом классе изучают строение и функции репродуктивной системы человека, значение соблюдения личной гигиены, понятие о репродуктивном здоровье, заболевания, передающиеся половым путем, и их профилактика и тому подобное.

Также элементы сексуального воспитания присутствуют в программе по биологии для десятого класса.

В Минобразования говорят, что одобрили несколько пособий по вопросам полового воспитания, в частности, пособие для тренера Репродуктивное здоровье и ответственное поведение учащейся молодежи, пособие для проведения интерактивных занятий Здоровье молодежи и его составляющие, а также программу для родителей 7 шагов навстречу.