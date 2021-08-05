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В Моршине – 1,5 месяца без COVID-19: вакцинация в 66% побеждает в городе коронавирус

5 августа 2021, 14:01
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Последний раз случай заражения коронавирусом в Моршине фиксировали 20 июня.

В Моршине 72,4% населения получили как минимум одну дозу вакцины кот коронавируса - Миздрав / Скриншот видео Моршинский городской совет

Город Моршин Львовской области демонстрирует успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Там действует тестовый проект, на базе которого пытаются охватить вакцинацией все взрослое население. Прививки получили уже 66% населения, а 72,4% получили как минимум одну дозу. В результате в городе уже полтора месяца не фиксируется новых случаев заражения коронавирусом. Вакцинируют в основном препаратом Sinovac.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в Моршине с 16 апреля запустили пилотный проект по вакцинации. Задача – провести кампанию по вакцинации, которая должна максимально охватить всех взрослых.

"Это очень хороший результат. Вакцины против COVID-19 демонстрируют высокие уровни эффективность и защиты", - сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, проект вакцинации пользуется поддержкой медицинских работников, местных органов самоуправления, средств массовой информации и религиозного сообщества.

"Только вместе мы сможем защитить украинцев от COVID-19. Сейчас наша цель - прививать можно больше людей и не дать пандемии осенью обостриться", - отметил Кузин.

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Читайте такжеВ Украине не расследуются случаи осложнений после вакцинации от COVID – ГолубовскаяИзвестно, что в Моршине живут 4 239 людей, 800 из них – дети в возрасте до 18 лет. В городе с 20 июня не фиксируется новых случаев COVID-19.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

В июле Детский фонд Организации объединенных наций доставил в Украине более 2 миллионов доз вакцин от коронавируса американской компании Moderna. Партия 2 000 040 доз была предоставлена украинскому государству на базе глобального механизма помощи COVAX.

21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации против коронавирусной инфекции.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, теперь украинцы могут не записываться на вакцинацию через Дію.

Главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко считает, что в Украине может значительно ухудшиться эпидемиологическая ситуация из-за штамма Дельта. Причем, по его слова, вакцина не гарантирует защиты от новой вариации вируса.

Моршин Львовская область вакцинация от коронавируса
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