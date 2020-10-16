В МОЗ назвали главную проблему "украинской вакцины" от коронавируса

В МОЗ назвали главную проблему разроботки вакцины / Reuters

В Минздраве признались, что разработка украинской вакцины от коронавируса - "дорогое удовольствие", поэтому ведомство просит отечественные фармкомпании рассмотреть возможность производства в Украине иностранных вакцин, которые сейчас уже проходят клинические испытания.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

"Мы должны понимать, что разработка вакцины - это довольно недешевое удовольствие. 10 миллионов на первой стадии - это разработка поиска технологий. Далее, когда мы говорим о том, что есть технология, которую мы хотим, надо ее адаптировать и посмотреть на те технологии, которыми владеют наши фармацевтические производители. И дальше сочетать заказы государства, готовность и способность наших фармацевтических производителей разрабатывать и производить эту вакцину", - объяснил Ляшко.

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По его словам, сейчас Минздрав просит больше отечественных фармацевтических производителей, "чтобы они рассмотрели возможность локализации производства той вакцины, которая сегодня уже находится на третьей клинической стадии".

"Без разницы, какой страны-производителя - европейского, американского, индийского. Для того чтобы в случае, если вакцина докажет свою эффективность и есть возможность производить, то лучше, чтобы на отечественных площадях это было разработано и обеспечены украинцы", - добавил главный санврач.