В МОЗ подчитали, скольких медиков убил коронавирус

Степанов назвал количество жертв коронавируса среди медиков / УНИАН

В Украине с начала пандемии опасного коронавируса от опасной инфекции скончалось 132 медицинских работника, в то время как количество госпитализированных с коронавирусом снова увеличилось.

Об этом он сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"По состоянию на сегодня у нас количество умерших медработников составляет 132 человека", - сказал он.

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По словам министра, сейчас доля медработников среди общего количества заболевших не превышает 5%.

Степанов отметил, что в случае смерти медработника от COVID-19 Минздрав передает необходимые документы Фонду социального страхования для осуществления выплат семьям умерших.

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