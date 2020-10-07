В МОЗ подчитали, скольких медиков убил коронавирус

Доля медработников среди общего количества заболевших не превышает 5%.
В Украине с начала пандемии опасного коронавируса от опасной инфекции скончалось 132 медицинских работника, в то время как количество госпитализированных с коронавирусом снова увеличилось.
Об этом он сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.
"По состоянию на сегодня у нас количество умерших медработников составляет 132 человека", - сказал он.
Читайте такжеКоронавирус в Киеве пересек "смертельную" красную линию
По словам министра, сейчас доля медработников среди общего количества заболевших не превышает 5%.
Степанов отметил, что в случае смерти медработника от COVID-19 Минздрав передает необходимые документы Фонду социального страхования для осуществления выплат семьям умерших.
Коронавирус в Украине:
- Коронавирус в Украине по состоянию на среду, 7 октября, заразил 239 337 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 753.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в случае, если заполняемость коек в выделенных для пациентов с Covid-19 больницах превысит 60% на большей территории Украины, то адаптивный карантин придется прекратить и снова вводить более жесткие ограничения.
- Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.
Автор: Екатерина Трохимчук