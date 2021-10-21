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В МОЗ подсчитали, сколько пассажиров с коронавирусом не пустили в поезда

21 октября 2021, 18:38
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Уже за первую половину суток на вокзалах удалось обнаружить 18 больных COVID-19. Эти люди могли бы в дальнейшем заразить других пассажиров.

Киев, вокзал
Сколько случаев коронавируса обнаружили на вокзалах / УНИАН

В Украине не железнодорожных вокзалах открыли пункты быстрого тестирования на коронавирус для пассажиров без прививки. Благодаря этому удалось обнаружить коронавирус у ряда людей, которые планировали воспользоваться поездом, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, уже за первую половину суток на вокзалах удалось обнаружить 18 больных COVID-19. Эти люди могли бы в дальнейшем заразить других пассажиров.

"После их поездки инфицированных могло стать в десятки раз больше, в зависимости от того, в каком именно поезде должны были следовать пассажиры и как долго длилось бы их путешествие. Подчеркиваю, что сейчас в Украине активно циркулирует штамм "Дельта", скорость распространения которого в несколько раз выше, чем у базового штамма", - пояснил он.

Как отметил санврач, выявить 18 положительных результатов удалось из 500 проведенных экспресс-тестов.

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Ранее Главред сообщал о том, что с 21 октября нынешнего года на крупнейших железнодорожных станциях Украины заработали пункты вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус COVID-19. Как сообщили в госкомпании "Укрзализныця", вакцинацию предлагают пройти бесплатно, а вот за тест на COVID-19 нужно будет заплатить 350 гривен.

По новым правилам, с 21 октября перед посадкой в поезд дальнего следования пассажиры должны показывать сертификат о вакцинации или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, или отрицательный результат ПЦР-теста, или экспресс-теста на антиген.

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коронавирус МОЗ ж/д вокзал новости Украины Игорь Кузин
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