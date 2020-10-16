В МОЗ похвастались новым ПЦР-тестом для определения нескольких болезней

В Минздраве анонсировали новые тесты / УНИАН

В Минздраве поведали о том, что заказали специальные ПЦР-тесты, которые кроме коронавируса, могут сразу обнаружить еще несколько болезней.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Украина 24.

Многокомпонентные тест-системы будут разработаны украинскими производителями.

По его словам, сегодня в Украине изготовлением ПЦР-систем для выявления коронавируса занимаются 3 компании. Многокомпонентные тест-системы Минздрав заказал в Академии медицинских наук.

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"Мы договорились, что они будут делать тест-систему на 5 заболеваний. Коронавирус, грипп, грипп А и Б", - рассказал Ляшко.

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