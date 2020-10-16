В МОЗ похвастались новым ПЦР-тестом для определения нескольких болезней

Многокомпонентные тест-системы будут разработаны украинскими производителями.
В Минздраве поведали о том, что заказали специальные ПЦР-тесты, которые кроме коронавируса, могут сразу обнаружить еще несколько болезней.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Украина 24.
Многокомпонентные тест-системы будут разработаны украинскими производителями.
По его словам, сегодня в Украине изготовлением ПЦР-систем для выявления коронавируса занимаются 3 компании. Многокомпонентные тест-системы Минздрав заказал в Академии медицинских наук.
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"Мы договорились, что они будут делать тест-систему на 5 заболеваний. Коронавирус, грипп, грипп А и Б", - рассказал Ляшко.
Украина и вакцина от коронавируса: последние новости
- Ранее Степанов назвал цену прививки от COVID-19 и рассказал о судьбе вакцины РФ. После появления вакцины от коронавируса в Украине, она будет стоить около 40 долларов за дозу.
- Также стало известно про испытание европейской вакцины от Covid-19 на украинцах: в Минздраве озвучили подробности. По словам чиновников, к испытаниям могут быть привлечены тысячи жителей Украины.
- Первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина должна быть в списке стран, которые первыми получат вакцину против коронавируса.
Автор: Екатерина Трохимчук