В МОЗ предложили украинцам на себе испытать новые лекарства от коронавируса

Клинические испытания помогают выявлять и подтверждать свойства лекарственных средств, выявлять реакции на них и тому подобное / Reuters

Лекарственные средства от COVID-19 сейчас проходят клинические исследования во всем мире. К испытаниям этих препаратов могут присоединиться и желающие украинцы.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Украины, на сегодня таких исследований - 31, а их перечень можно найти на сайте Государственного экспертного центра МОЗ по профилю испытания "COVID-19".

На сайте Минздрава отметили, что клинические испытания помогают выявлять и подтверждать свойства лекарственных средств, выявлять реакции на них и тому подобное. Они необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарств. Однако перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследования лекарств.

"Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования и изучают их специфическую активность и безопасность", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украине появились лекарства против коронавируса: предотвращают осложнения и ускоряют выздоровлениеСледующим этапом является клинические испытания - четыре фазы клинических исследований.

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"В Украине чаще всего проводятся клинические исследования III фазы, в которых привлекают тысячи пациентов для подтверждения эффективности и безопасности лекарственного средства, необходимой дозировки, сбора информации о реакции и тому подобное", — сообщили в Минздраве.

Ранее мы сообщали, что в Украине появились инновационные лекарства прямого действия на коронавирус. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, препараты уже направлены в регионы. Речь идет о 20 тысячах флаконов Бамланивимабу (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Етесевимабу (Etesevimab).