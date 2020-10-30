В МВД озвучили подробности смертельного ДТП на Майдане

В МВД озвучили причину смертельной аварии на Майдане независимости в Киеве, когда водитель Land Rover протаранил толпу на пешеходной части Крещатика.

Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, водитель внедорожника не справился с управлением, поскольку во время движения автомобиля потерял сознание.

По информации МВД, виновник аварии недавно перенес операцию на сердце – стентирование.

Имя водителя Юрий Назаренко, 1954 года рождения. Он занимал должность Председателя коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины и был люстрирован в 2014 году.

Виновник ДТП задержан.

В полиции пояснили, что автомобиль изначально выехал на Аллею Героев Небесной со стороны улицы Михайловской. Преодолев перекресток, внедорожник сперва задел припаркованный автомобиль, а дальше продолжил движение по Майдану, где сбил людей.