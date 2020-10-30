В МВД озвучили подробности смертельного ДТП на Майдане

Виновник аварии недавно перенес операцию на сердце и потерял сознание.
В МВД озвучили причину смертельной аварии на Майдане независимости в Киеве, когда водитель Land Rover протаранил толпу на пешеходной части Крещатика.
Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, водитель внедорожника не справился с управлением, поскольку во время движения автомобиля потерял сознание.
По информации МВД, виновник аварии недавно перенес операцию на сердце – стентирование.
Имя водителя Юрий Назаренко, 1954 года рождения. Он занимал должность Председателя коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины и был люстрирован в 2014 году.
Виновник ДТП задержан.
В полиции пояснили, что автомобиль изначально выехал на Аллею Героев Небесной со стороны улицы Михайловской. Преодолев перекресток, внедорожник сперва задел припаркованный автомобиль, а дальше продолжил движение по Майдану, где сбил людей.
В немецком Кемпене автомобиль въехал в толпу на тротуаре. В результате инцидента один человек погиб и по меньшей мере трое были травмированы.
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