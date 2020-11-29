В МВД поведали важные подробности об автономерах

В МВД рассказали новшества об автомобильных номерах / Пресс-служба МВД

Украинским автомобилистам в будущем хотят разрешить получать автономера в автосалонах.

В Главном сервисном центре МВД рассказали водителям важные детали относительно номерных знаков - украинцы, которые снимают с учета автомобиль, могут оставить за собой номерные знаки на хранение.

Также можно перезакрепить свой номерной знак на следующий автомобиль, в том случае, если он соответствует государственному образцу.

Но при продаже или перерегистрации передать свой номерной знак другому лицу нельзя. Даже если это ваша любимая жена или близкий друг. Зато в Украине можно передать номерной знак из одной области в другую.

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Нужно учесть, что если вы вовремя не оплатили хранение номерных знаков, то их могут утилизировать.

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