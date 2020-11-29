В МВД поведали важные подробности об автономерах

При продаже автомобиля передать свой номерной знак другому лицу нельзя.
Украинским автомобилистам в будущем хотят разрешить получать автономера в автосалонах.
В Главном сервисном центре МВД рассказали водителям важные детали относительно номерных знаков - украинцы, которые снимают с учета автомобиль, могут оставить за собой номерные знаки на хранение.
Также можно перезакрепить свой номерной знак на следующий автомобиль, в том случае, если он соответствует государственному образцу.
Но при продаже или перерегистрации передать свой номерной знак другому лицу нельзя. Даже если это ваша любимая жена или близкий друг. Зато в Украине можно передать номерной знак из одной области в другую.
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Нужно учесть, что если вы вовремя не оплатили хранение номерных знаков, то их могут утилизировать.
ПДД в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украине с 1 июня начала работать автоматическая фиксация нарушений ПДД. Первым нарушителем правил, которого засекли правоохранители, стала женщина.
- Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, если будут попадать под санкцию автоматической фиксации правонарушений, не будут получать по месту жительства штрафы за превышение скорости. Информация о штрафах будет передаваться в Государственную пограничную службу.
- Как ранее сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект о наказании пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения.