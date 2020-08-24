В МВФ рассказали, будут ли продолжать сотрудничество с Украиной / Reuters

Несмотря на то, что большинство украинцев против обязательств Украины перед МВФ, сам Международный валютный фонд планирует продолжать сотрудничество с официальным Киевом в рамках программы stand-by.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йосту Люнгмана.

"Дискуссии по выполнению параметров и показателей программы продолжаются, дата начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определена", ‒ рассказал он.

Люнгман также отметил, что ведет обсуждения с правительством по поводу сроков проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от МВФ, а также по поводу экономической и финансовой политики официального Киева. Среди особо сложных вопросов ‒ завершение реформы таможенной и налоговой служб, а также утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе.

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Напомним, ранее руководитель правления Национального банка Украины Кирилл Шевченко говорил - ожидается, что Украина получит в этом году второй транш МВФ по программе stand-by.