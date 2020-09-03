В Нацбанке рассказали, рванут ли вверх цены после повышения "минималки"

В Нацбанке рассказали, рванут ли вверх цены / УНИАН

Значительное повышение минимальной зарплаты в Украине автоматически повлечет за собой рост цен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка со ссылкой на заявление заместителя главы правления Дмитрия Сологуба.

"Когда мы увидим, какие именно параметры заложены в бюджет на следующий год, будем смотреть, как это будет влиять на инфляционные показатели. Поскольку, как я понимаю, судя из публичных дискуссий, все еще идет дискуссия, как именно будут выглядеть параметры бюджета с точки зрения минимальной зарплаты, тарифной сетки в государственном секторе, а также с точки зрения дефицита бюджета", - сказал он.

Кроме того, заместитель главы НБУ отметил, что вопрос дефицита бюджета Украины будет обсуждаться с Международным валютным фондом.

"Мы знаем, в Украине был пример 2017 года, когда была значительно повышена минимальная зарплата. То есть, можно делать какие-то оценки на этот раз. Речь не идет о значительном повышении, как было в 17-м году. Но после кризиса и после того, как восстанавливается потребительский спрос, безусловно, некоторое влияние на инфляционную ситуацию будет наблюдаться", − сказал Сологуб.

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Напомним, ранее, во вторник, 25 августа 2020 года, депутаты Верховной Рады проголосовали за повышение минимальной зарплаты на 277 гривен. Теперь она в Украине составляет 5 тысяч гривен.