В Нацполиции процитировали Ленина и помечтали о продаже бронетехники за границу

В полиции помечтали о продаже бронетехники за границу / Артем Шевченко / Facebook

В центре Киева, в правительственном квартале на Печерске, проходят съемки художественного фильма для популярного онлайн-стриминга Netflix, в которых используется бронетехника украинского производства.

Об этом в пятницу, 25 сентября написал на своей странице в Facebook Артем Шевченко ‒ руководитель Департамента коммуникаций украинской Нацполиции.

"Важнейшее из искусств - кино", ‒ неточно процитировал советского диктатора Владимира Ленина спикер правоохранителей.

По словам Шевченко, полицейские помогли обеспечить безопасность на съемках в правительственном квартале Киева. Съемочная команда задействовала две машины модели Варта (производства завода Украинская Бронетехника), которые были задекорированы под французское силовое спецподразделение.

"Такие же на вооружении в Департаменте "Корпус оперативно-внезапной действия" Национальной полиции Украины и некоторых спецподразделений Национальной гвардии Украины. Хочется верить, что когда-то французы и кино снимать у нас будут, и бронетехнику нашу покупать. Хотя для этого еще ой как далеко", ‒ подытожил Шевченко.

Netflix в Украине - что было ранее: