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Изнасилование в Кагарлыке: в Нацполиции рассказали о судьбе копов из райотдела

4 июня 2020, 13:34

В Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции.

Шеврон полиция
В Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции / УНИАН

Заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе рассказал о ситуации в районном отделении полиции Кагарлыка Киевской области.

Во время совещания глав силовых ведомств по проблеме пыток в полиции он заявил, что в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции, сообщает РБК-Украина.

"Четыре сотрудника были уволены, 5 отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности...Штат Кагарлыкского отдела полиции сокращен полностью", - отметил Цуцкиридзе.

По его словам, по статистике в полиции фиксируют на 10-15% меньше пыток, чем было в милиции.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "в каждой полиции мира есть пытки", но украинские правоохранители их сейчас не скрывают и пытаются пресекать.

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"Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего!", - заявил Аваков.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова добавила, что случай в Кагарлыке стал вызовом для всей системы уголовной юстиции. Она также сообщила, что с начала 2020 года прокуратура сообщила о подозрении 56 правоохранителям, в том числе по 10 фактам пыток.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.

Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.

Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.

новости Украины Кагарлык изнасилование
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