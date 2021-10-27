В НАН бьют тревогу из-за коронавируса: обещают по 30 тысяч ковид-больных в сутки и пик в ноябре

Через неделю в Украине может быть до 30 тысяч новых случаев коронавируса / УНИАН

В Украине за последние две недели заболеваемость коронавирусом продолжала расти и количество новых случаев болезни возросло в 1,5 раза. В свою очередь смертность выросла почти вдвое и превысила максимумы весенней волны на 25%. В начале ноября ученые уже прогнозируют по 30 тысяч ковид-больных в сутки.

Как уточняется в прогнозе ученых Национальной академии наук (НАН), на этой неделе в Украине уже обновлен рекорд смертности и ожидается обновление рекордов ежедневных обнаружений. Отмечается, что рост будет продолжаться еще не менее 1-2 недель даже при сохранении этой тенденции.

В настоящее время среднее количество новых обнаружений в Украине увеличилось до 20 411 человек в день, тогда как среднее количество летальных случаев составляет 513 смертей в день в среднем за последнюю неделю. Прогнозные вычисления НАН показывают, что уже в течение недели 3–9 ноября среднее количество новых случаев будет равно 28 929.

Національна академія наук України

Согласно рассматриваемым сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Хмельницкая области, а также город Киев.

"По данным Минздрава относительно госпитализаций среди вакцинированного и невакцинированного населения, инцидентность госпитализаций среди полностью вакцинированных ниже на 87% по сравнению с невакцинированными, а среди частично вакцинированных (одной дозой) – на 62%. Эти показатели являются оценками эффективности полной и частичной вакцинации", – говорится в сообщении.

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Когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин предупреждал о том, что государство прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом в Украине в конце октября и до середины ноября. Спад ожидается до конца текущего года и в первом квартале 2022 года.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предположил, что пик заболеваемости COVID-19 в стране, который ранее прогнозировали на ноябрь, может случиться раньше. Предположительно, ситуация стабилизируется не раньше января следующего года.

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком раскладе в Украине могут ввести общенациональный локдаун. Это может произойти при условии перехода всех регионов в "красную" зону карантина.