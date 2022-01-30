В НАН назвали даты ближайшего пика коронавируса в Украине

Пик пандемии уже близко / Фото Reuters

Пик коронавируса в Украине прогнозируется на конец следующей недели. А именно - на пятницу и субботу, 4-5 февраля.

По словам заместителя директора по научной работе Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины Игоря Бровченко в эфире канала "Украина 24", в стране во время пика заболеваемости COVID-19 могут диагностировать у около 50 тысяч человек с погрешностью в 5 тысяч.

"Нам стоит ждать пикового периода в течение следующей недели... А вот сколько будет реально выявленных (больных коронавирусом – Ред.) – здесь сказать намного труднее", – сказал эксперт.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 24 508 человек, из них - 3378 детей и 444 медработника. При этом в больницы были госпитализированы 3692 человека. По данным Минздрава, за сутки 29 января в Украине умерли 94 человека. В то же время выздоровели 3145 человек.

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