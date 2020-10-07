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В НАНУ нашли замену Патону: избран новый президент

7 октября 2020, 20:00

7 октября 2020 года состоялись выборы президента Национальной академии наук Украины.

Загородний стал главой НАНУ

Сегодня, 7 октября, путем тайного голосования был избран новый президент Национальной академии наук Украины, который занял место известного ученого Бориса Патона.

Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

Новым президентом НАНУ стал академик Анатолий Загородний.

"7 октября 2020 года состоялись выборы президента Национальной академии наук Украины. На основании тайного голосования президентом Национальной академии наук Украины был избран академик Анатолий Глебович Загородний", - говорится в сообщении.

Кто такой Анатолий Загородний

Загородний родился в 1951 году в поселке Великая Багачка Полтавской области. Окончил Харьковский университет (1972) и с тех пор работал в Институте теоретической физики НАН Украины. С 2003 года он занимал должность директора этого института.

В 1992 - 2005 годах был профессором Киево-Могилянской академии. В 2009-2011 годах - главный ученый секретарь НАН Украины

Имеет научные труды в области теоретической и математической физики, теории плазмы, статистической физики.

Разработал:

  • статистическую теорию пространственно-ограниченных плазменно-молекулярных систем;
  • последовательную кинетическую теорию пылевой плазмы
  • сформулировал строгие микроскопические уравнения и цепочку
  • уравнений Боголюбова для такой плазмы;
  • развил теорию тормозного излучения в плазменно-молекулярных системах.

Смерть Бориса Патона

  • Напомним, Борис Патон умер в Киеве 19 августа на 102-м году жизни.
  • Позже стало известно, что у Бориса Патона было заболевание сердечно-сосудистой системы. В НАНУ сообщали, что за последние две недели его дважды госпитализировали в институт Амосова.
  • Также в Академии поделились, что Патон до последних недель жизни был трудоспособным и активным и во время карантина из-за коронавируса COVID-19 работал удаленно.

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