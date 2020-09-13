В Николаеве после ранения умер глава местной ячейки Свободы

Умер глава николаевской Свободы / Фото: Facebook/Владимир Губский

В Николаеве 13 сентября умер глава областной организации ВО Свобода Демид Губский, который был ранен выстрелом в голову два месяца назад.

"Только что сообщили из больницы, что Демид умер, к сожалению, организм не выдержал долгой борьбы. Спасибо всем, кто все это время помогал, молился, верил", - написал брат умершего Владимир Губский в Facebook.

Отметим, 33-летний лидер николаевской Свободы поступил в больницу 11 июля с несквозным огнестрельным ранением в голову. Ему была проведена сложная операция, медики боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.

По информации следствия, Губский в состоянии алкогольного опьянения разбирал травматический пистолет, а затем выстрелили в себя по неосторожности. Свидетелем инцидента стала жена пострадавшего, в момент выстрела она находилась в другой комнате. Женщина позвонила брату раненного мужа и вместе они вызвали скорую помощь.

За жизнь Губского медики боролись на протяжении двух месяцев.

Прощание с активистом Свободы состоится 15 сентября в Кафедральном соборе Николаева.

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Ранение Губского:

Утром 11 июля в Николаеве активист общественной организации получил несквозное огнестрельное ранение в голову и выжил. Раненого доставили в больницу скорой помощи из его дома. Позже СМИ узнали, что ранение получил Демид Губский.

На месте ранения Демида Губского – главы Николаевской областной организации партии Свобода – не было оружия, однако полиция начинает давить на попытку самоубийства.