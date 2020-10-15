"Закупили дерьмо": в Николаевской больнице врачам выдали защитные строительные очки

Медикам выдали непригодные одноразовые халаты

В Николаевской областной больнице​ медикам, которые борются с коронавирусом, выдали непригодные одноразовые халаты и защитные строительные очки​. Об этом рассказала Заслуженный врач Украины Татьяна Костенко в Facebook.

Врач написала, что медперсоналу выдали такие средства индивидуальной защиты, которые не спасают от заражения коронавирусом.

"Сегодня в который раз получили средства индивидуальной защиты – выдали "что попало". Авось сойдет. Например, строительные очки, непригодный одноразовый халат... чем бы еще сэкономило наше руководство больницы, чтобы "защитить" персонал?" – сообщила она.

Она также отмечает, что в такой экипировке медикам приходится работать по несколько часов подряд.

"А 4-5 часов гемодиализа вы пробовали отпахать в, извините, этом непригодном для защиты от COVID дерьме, которое закупили задорого? Спасибо, приходите к нам! Добро пожаловать в наш мир!" – негодовала врач.

Отметим, по состоянию на утро 15 октября в Николаеве всего зарегистрировано 6297 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 337 человек.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред: