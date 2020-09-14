В Никополе произошла стрельба, есть жертвы

В Никополе объявили план Сирена / УНИАН

В понедельник утром, 14 сентября, в городе Никополь Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Правоохранители уже установили личность одного из погибших. Сейчас в городе объявлен план "Сирена".

По информации, в городскую больницу доставили двух мужчин с огнестрельными ранениями. Их спасти не удалось.

"14 сентября около 6 утра неизвестный доставил в городскую больницу г. Никополя двух мужчин со смертельными огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Принимаются все меры для установления обстоятельств происшествия и задержанию подозреваемого. Для задержания подозреваемого в убийстве в Днепропетровской области введена полицейская спецоперация", - сказано в сообщении Отдела коммуникации полиции Днепропетровской области.