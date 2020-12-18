В Одессе депутат от Батькивщины угрожал коллегам расправой: видео

Депутат от Батькивщины угрожал расправой коллегам / Фото: скриншот из видео

В Одессе депутат областного совета от партии Батькивщина выкрикивал угрозы в адрес своих коллег и устроил драку в связи с тем, что была заблокирована трибуна в сессионном зале.

Видеозапись инцидента появилась в YouTube. Политики во время заседания устроили серьезную потасовку.

"Му*ила, ещё раз меня тронешь, я тебя убью! Убью на*уй! Поубиваю на*уй, я сказал! Не надо меня трогать, я сказал! Я предупреждаю, руки убери! Я сказал, ещё раз! Я предупреждаю! Руки убрал!", — угрожал депутат.

Отметим, депутат от Батькивщины также является главой охранной фирмы. Он выкрикивал ругательства и применял рукоприкладство не только к мужчинам, но и к коллегам-женщинам.

Уточняется, что сессия не могла начать работу на протяжении часа.

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