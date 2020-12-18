В Одессе депутат от Батькивщины угрожал коллегам расправой: видео

Политик с помощью угроз пытался разблокировать трибуну.
В Одессе депутат областного совета от партии Батькивщина выкрикивал угрозы в адрес своих коллег и устроил драку в связи с тем, что была заблокирована трибуна в сессионном зале.
Видеозапись инцидента появилась в YouTube. Политики во время заседания устроили серьезную потасовку.
"Му*ила, ещё раз меня тронешь, я тебя убью! Убью на*уй! Поубиваю на*уй, я сказал! Не надо меня трогать, я сказал! Я предупреждаю, руки убери! Я сказал, ещё раз! Я предупреждаю! Руки убрал!", — угрожал депутат.
Отметим, депутат от Батькивщины также является главой охранной фирмы. Он выкрикивал ругательства и применял рукоприкладство не только к мужчинам, но и к коллегам-женщинам.
Уточняется, что сессия не могла начать работу на протяжении часа.
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На смартфоне народного депутата от партии Слуга народа Евгения Петруняка в зале Верховной Рады заметили интимные фото. Отметим, что Петруняк попал в прямой эфир телеканала Рада, когда на экране его смартфона появилась обнаженная женская грудь
Позже Петруняк рассказал о ситуации, сложившейся после того, как его заметили в зале парламента, когда он рассматривал фото с обнаженной женской грудью на своем смартфоне.