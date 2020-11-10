В Одессе иномарка влетела в остановку: обнародована версия водителя

Стала известна возможная причина жесткого ДТП в Одессе.
В Одессе в остановку общественного транспорта врезался водитель автомобиля Toyota – мужчина, 1971 года рождения.
Водитель утверждает, что влетел в остановку после того, как уходил от столкновения с авто BMW, приводит сведения главы Главного управления Нацполиции на Одесчине Олега Беха Думская.
По словам Беха, видео, которое записали камеры наружного наблюдения возле места ДТП, подтверждают словам мужчины о том, что был другой автомобиль.
"Водитель Тойоты… сообщил правоохранителям, что он, уходя от столкновения с BMW, принял вправо и зацепил бордюр, после этого его автомобиль вылетел на остановку", – поделился Бех.
Предварительно установлено, что водитель авто Toyota был за рулем в трезвом состоянии.
Бех рассказал и о людях, которые пострадали в результате ДТП в Одессе. По его словам, пострадали 16-летний парень и женщина, а также 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь. Глава ГУ Нацполиции на Одесчине подчеркнул, что состояние двоих пострадавших тяжелое.
В первые минуты после аварии на место происшествия прибыл волонтер Красного креста Олег Криворотенко и оказал помощь пострадавшим. Активист сказал, что у женщин травмы конечностей. Волонтер добавил, что у одной из пострадавших также есть травма головы.
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