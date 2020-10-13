В Одессе массовое нашествие медуз: жуткие фото

Одессу атаковали медузы / Думская

На побережье Черного моря в Одессе зафиксировали массовое нашествие медуз.​ Об этом сообщает местное издание Думская.

Нашествие медуз заметили вблизи одесского морвокзала. Как говорят очевидцы, на поверхности воды их сотни.

Также пользователь соцсетей опубликовали видео, на которых видно сотни медуз, которые плавают у берега.

Как говорят специалисты, осенью на поверхности моря их бывает много, поэтому людей призывают сейчас не купаться в воде.

Отметим, что накануне в Одесском заливе наблюдался процесс так называемых "красных приливов". Это процесс бурного развития водорослей - одноклеточной фотосинтезирующей группы динофлагеллят. Они выделяют в окружающую среду целый ряд опасных токсинов.

Как ранее сообщал Главред, летом побережье Черного моря атаковали медузы-корнероты аномально больших размеров, от которых пострадали туристы.