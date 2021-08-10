В Одессе на пляже люди купились и загоряли рядом с трупом

Люди отдыхали на пляже прямо возле трупа / УНИАН

В районе пляжа Черноморка в Одессе во вторник, 10 августа, в воде обнаружили труп мужчины, пишет местный Telegram-канал Одесса как она есть.

Тело, которое вытащили на берег, не мешало туристам купаться и отдыхать. Утопленника накрыли простыней.

"На пляже Черноморка в Одессе солнечные ванны сегодня принимают в компании неживого соседа — утопленник", — говорится в сообщении.

Ранее Главред писал о том, что в Николаевской области в водах реки Ингул трое подростков спасли от смерти женщину.

Как говорят спасатели, на специальную линию "101" позвонила женщина по имени Надежда и рассказала о том, что трое ребят спасли ее знакомую, которая тонула.

Она сообщила, что они с подругой отдыхали на берегу реки Ингул, недалеко от базы, на которой тренируются дети на байдарках.