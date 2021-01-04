В Одессе от коронавируса умер известный худоджник

Сергей Лозовский / Трасса Е-95

В Одессе от осложнений коронавируса COVID-19 скончался известный художник Сергей Лозовский.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на региональную организацию Национального союза художников Украины, Лозовский ушел из жизни 1 января. Ему было 58 лет.

"Скончался известный живописец и педагог, член Одесской областной организации Национального союза художников Украины, заслуженный художник Украины Лозовский Сергей Владимирович", ‒ сообщили в НСХУ.

В организации отметили, что он сделал весомый вклад в развитие отечественной живописи как представитель южной, одесской школы, а в качестве педагога воспитал множество молодых художников.

Кроме того, Лозовский порядка 35 лет преподавал на художественно-графическом факультете Южноукраинского национального пединститута имени Ушинского. Его работы хранятся в частных коллекциях, в различных музеях Украины.

Церемония прощания с художником состоялась в Одессе 3 января.

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