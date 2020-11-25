В Одессе пенсионерке угрожали в трамвае из-за украинского языка

В Одессе мужчина угрожал посадить в тюрьму пенсионерку из-за украинского языка / Фото: скриншот из видео

В Одессе в городском трамвае №5 несколько пассажиров начали атаковать пенсионерку за то, что она разговаривала на украинском языке.

Скандал начался с диалога двух пожилых женщин, которые разговаривали на разных языках. Видео опубликовано в YouTube.

Затем на украиноязычную бабушку неожиданно набросился мужчина, который, к слову, ехал в общественном транспорте без маски. Он утверждал, что работает в полиции, показывал, что из кармана готов достать удостоверение, и угрожал отправить пенсионерку в тюрьму.

"Бабка, в тюрьму хочешь? Я тебе организую сейчас. Езжай во Львов или Тернополь и там свисти. Я тебе сейчас устрою кацапскую. Сиди и не лай. Вот выйдешь на Канатной", – угрожал мужчина.

Агрессивный мужчина ограничился одними угрозами и вышел на ближайшей остановке. К слову, никто из пассажиров не заступился за пенсионерку.

В полиции инцидент не комментируют, только проверяют, действительно ли был указанный мужчина полицейским.

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