В Одессе пенсионерке угрожали в трамвае из-за украинского языка

Мужчина набросился на пожилую женщину.
В Одессе в городском трамвае №5 несколько пассажиров начали атаковать пенсионерку за то, что она разговаривала на украинском языке.
Скандал начался с диалога двух пожилых женщин, которые разговаривали на разных языках. Видео опубликовано в YouTube.
Затем на украиноязычную бабушку неожиданно набросился мужчина, который, к слову, ехал в общественном транспорте без маски. Он утверждал, что работает в полиции, показывал, что из кармана готов достать удостоверение, и угрожал отправить пенсионерку в тюрьму.
"Бабка, в тюрьму хочешь? Я тебе организую сейчас. Езжай во Львов или Тернополь и там свисти. Я тебе сейчас устрою кацапскую. Сиди и не лай. Вот выйдешь на Канатной", – угрожал мужчина.
Агрессивный мужчина ограничился одними угрозами и вышел на ближайшей остановке. К слову, никто из пассажиров не заступился за пенсионерку.
В полиции инцидент не комментируют, только проверяют, действительно ли был указанный мужчина полицейским.
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3 ноября 2020 стало известно об итогах заседания КСУ по закону о языке. О дате следующего заседания Конституционного суда по данному вопросу не сообщается.
Верховная Рада Украины приняла закон Об обеспечении функционирования украинского языка 25 апреля 2019 года. Законопроект поддержали 278 парламентариев. Закон регламентирует украинский язык как единственный государственный язык на территории Украины.
21 июля 51 парламентарий подал в Конституционный суд представление относительно конституционности закона об украинском языке.
В марте 2020 года глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит поправки в закон о функционировании украинского языка.
Также сообщалось, что за счет госбюджета в Украине запустят курсы украинского языка. С технической базой для языковых курсов должны помочь органы местного самоуправления и государственные учебные заведения, рассчитывает омбудсмен.