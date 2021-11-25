В Одессе поставили памятник коронавирусу с женским половым органом

Одесса пополнилась новым, более чем необычным арт-объектом. В Городском саду установили скульптуру в виде коронавируса.

Как пишет местное издание Думская, кроме вирусных присосок, есть большой женский половой орган.

Автор, художница Ева Ятт, назвала свою скульптуру "Пандемия домашнего насилия", а установили ее в рамках международной инициативы ООН "16 дней активных действий против гендерного насилия".

Что означает скульптура

По словам Евы Ятт, ее скульптура символизирует не только коронавирус, но и всю нашу планету, и женское начало. Соответственно, объект призван обратить внимание общественности на проблемы домашнего гендерного насилия.

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Он представляет собой шар, утыканный иголками наподобие коронавирусной частицы. С одной стороны его украшает объемное изображение женского полового органа.

"Эта работа – часть моего большого проекта. В период пандемии из-за локдауна очень сильно увечился рост домашнего насилия. Зачастую женщины молчат о своих проблемах и не решаются бороться. Мой арт-объект призван обратить внимание на эту проблему", – отметила художница.

Как ранее сообщали, сейчас единственным способом побороть пандемию является вакцинация. В Организации Объединенных Наций надеются, что к концу 2022 года удастся привить от коронавируса все население планеты.