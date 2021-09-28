В Одессе с разницей в полчаса от коронавируса умерли муж и жена / УНИАН

В Одессе в одной из инфекционных больниц скончалась супружеская пара. Об этом сообщает председатель Ивановского поселкового совета Виктор Лобач на своей странице в Facebook. Сначала госпитализировали мужчину, а через два дня − его жену.

"В Одесской инфекционной больнице в течение 30 минут умер мужчина, а потом - его супруга. Трагедия произошла в семье Ф* — бывших жителей поселка Ивановка. По Ивановке сразу пошли разные слухи, что якобы они умерли, как только сделали прививки. Официально сообщаю: со слов родного брата покойного — они действительно умерли от COVID-19, но вакцинированы никогда не были ", — рассказал Лобач.

Чиновник также добавил, что супруги заболели и сперва лечились в домашних условиях. А потом, когда их состояние здоровья резко ухудшилось, супругов экстренно госпитализировали в больницу. Но было уже слишком поздно.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области сиротами остались двенадцать детей.

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В Александровской больнице от осложнений коронавируса умерла их мать Диана Родикова. Причем всего лишь через неделю после того, как из-за COVID-19 скончался ее муж, Владимир.

Семья Родиковых была очень известна. Супруги являлись переселенцами из оккупированной боевиками "ДНР" Макеевки (Донецкая область). Они воспитывали пятерых родных детей и семерых усыновленных.