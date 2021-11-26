В Одессе снесли скандальный памятник "коронавируса с влагалищем" / Думская

В Одессе демонтировали установленную накануне необычную скульптуру, которая имела форму молекулы коронавируса с приделанным к ней женским половым органом. Об этом сообщил депутат облсовета Валерий Чигидин на своей странице в Facebook.

"Арт-объект" в городском саду - демонтирован. Можно дальше наслаждаться осенней Одессой без "современного искусства", - написал он. К посту он прикрепил фото городского сада, где больше нет скандальной скульптуры.Читайте такжеНа Черкасчине ушел с молотка памятник Ленину: сумма лота стала рекордной

Напомним, ранее в городском саду Одессы в рамках международной инициативы ООН "16 дней активных действий против гендерного насилия" установили арт-объект под названием "Пандемия домашнего насилия". Он представлял собой коронавирус размером с противолодочную мину, на котором было влагалище.

Также сообщалось, что на беседку с арт-объектом повесили растяжки с его названием и надписью: "Одесса - город, свободный от насилия"

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