В Одесской области из-за новогодней гирлянды вспыхнул дом

В результате возгорания был уничтожен дом на площади 100 кв м.
В результате короткого замыкания электропроводки новогодней гирлянды в Одесской области полностью сгорел жилой дом.
"В 3:40 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Овидиопольский район, село Молодежное, СК Схид, 1 массив, 1 линия, 38 участок. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание одноэтажного жилого дома открытым пламенем по всей площади. Пожар был локализован в 4:32 и ликвидирован в 5:04", – сказано в сообщении ГСЧС в воскресенье, 27 декабря.
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В результате пожара уничтожен дом на площади 100 кв м. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки новогодней гирлянды, ущерб устанавливается.
Также сотрудники ГСЧС спасли рядом расположенную хозяйственную постройку стоимостью 100 тысяч гривен. Погибших и пострадавших нет.
От ГСЧС привлекались две единицы техники и девять человек личного состава.
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