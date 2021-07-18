В Одесской области проститутки устроили драку из-за клиента-турка

Под Одессой проститутки не поделили клиента-турка / Скриншот

В селе Бурлачья Балка под Одессой представительницы древнейшей профессии устроили драку из-за клиента.

Инцидент произошел на автомобильной заправке, а в схватке участвовали сразу несколько женщин легкого поведения. Видео инцидента опубликовали в Сети.

Отметим, что, очевидно, некоторым дамам не понравилось поведение одной из конкуренток.

Ее преследовали сразу несколько агрессивных соперниц, которые пытались лягнуть ее ногами и даже применили против нее слезоточивый газ.

Как уточнил в Facebook журналист Константин Андриюк, "ночные бабочки" подрались не поделив клиента-дальнобойщика из Турции.

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"Был задействован слезоточивый газ и все приемы восточных единоборств. Офигивший турок не мог поверить, насколько мощно в Украине развита клиентоориентированность", - написал он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в районе Троещины на перекрестке Бальзака и Драйзера произошла потасовка между водителем фуры и велосипедистом, которому на участке дороги показался пешеходный переход. Конфликт удалось урегулировать без серьезного рукоприкладства.