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"В одном белье шел искать маму": на Киевщине женщина бросила 2-летнего сына и ушла пьянствовать

23 ноября 2021, 09:57
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Правоохранители Киевщины установили, что в конце сентября нынешнего года мать уже покидала сына дома и шла употреблять алкогольные напитки с друзьями.

Ребенок
На Киевщине женщина бросила 2-летнего сына и ушла пьянствовать/ Нацполиция по Киевской области

На Киевщине (в городе Белая Церковь) 32-летняя мать во второй раз бросила своего двухлетнего ребенка и отправилась употреблять алкоголь с друзьями. Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

К правоохранителям вечером 21 ноября обратились соседи семьи. Они сообщили, что в подъезд дома в одном нижнем белье расхаживает маленький ребенок. На место происшествия прибыль патруль.

По данным копов, 32-летняя женщина бросила своего сына и пошла употреблять алкоголь с друзьями. Ребенок самостоятельно вышел из квартиры и без одежды, только в белье, пошел искать мать. Полицейские забрали мальчика в реабилитационный центр.

"На мать ювенальные полицейские составили протокол за ненадлежащее исполнение ею родительских обязанностей по ч.2 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, правоохранители установили, что в конце сентября мать уже покидала сына дома и шла употреблять алкогольные напитки с друзьями. Тогда мальчик, проснувшись, вышел на поиски матери во двор вовсе без одежды", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве пьяная мать спала на улице, а рядом плакал ее малыш. Такую картину увидела неравнодушная прохожая, которая и обратилась к правоохранителям.

Прибывшие на место патрульные маму мальчика на месте не застали. Женщина ушла и оставила сына. С ребенком была только заявительница.

Через некоторое время патрульные обследовали прилегающие территории и нашли мать мальчика. Женщина вела себя агрессивно, ругалась и кричала.

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