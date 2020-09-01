В одной из школ Бердянска обнаружили коронавирус - как будут учиться дети

В Бердянске класс закрыли на карантин

В Бердянске Запорожской области у ученика общеобразовательной школы №4 лабораторно подтвердили коронавирус. Класс, в котором обнаружили больного ребенка до 17 сентября будет учиться дистанционно.

Об этом сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.

"По информации городского отдела образования, сегодня, 1 сентября, от Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы № 4 установлено заболевание COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай), результат полимеразной цепной реакции (ПЦР)", - сказано в сообщении.

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Сейчас в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение и распространение COVID-19 проводится эпидрасследование, определяется круг контактных лиц.

По рекомендации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины в классе, где обнаружено больного ребенка, приостанавливается учебный процесс до 17 сентября 2020 года. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме.

Карантин в Украине

Напомним, правительство продлило противоэпидемиологические мероприятия на территории Украины до 1 ноября. В стране действует карантинное разделение на эпидемиологические зоны – в красной зоне вводятся самые жесткие ограничения.

Как ранее заявил глава МОЗ Максим Степанов, власти могут отправить школьников на короткие каникулы из-за работы избирательных комиссий, которые зачастую расположены в помещениях учебных заведений. Р