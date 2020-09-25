В Офисе президента отреагировали на падение самолета в Чугуеве

У Зеленского пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
В Офисе президента выразили соболезнования родным и близким погибших в результате аварии военного самолета Ан-26 в Чугуеве. У Зеленского также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Об этом говорится на официальном сайте ОПУ.
"Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Других ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов. Катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева. Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда", - отметил Владимир Зеленский.
Катастрофа самолета в Харьковской области - что известно:
- В пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – упал самолет. В результате падения возник пожар.
- Как сообщает портал Суспільне. Харків со ссылкой на руководителя Чугуевской райгосадминистрации Сергея Лободенко, крушение потерпел АН-26. Он не смог назвать точно количество людей, которые были внутри самолета, но ему известно, что двум пассажирам удалось выжить. На месте работает не менее шести отделений спасателей.
- Всего в полете участвовали 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По состоянию на 21:45 официально подтверждены 20 погибших и двое тяжелораненых.
- Напомним, ранее смертельный инцидент произошел в субботу утром, 12 сентября, в Сумской области. Возле села Дякивка разбился легкомоторный самолет.