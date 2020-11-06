​В Офисе президента оценили возможность подачи воды в Крым

Ермак заявил, что людям, которые живут в Крыму, хватает воды для их нужд.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак оценил возможность восстановления водоснабжения в Крым. По его словам, Украина не планирует возобновлять подачу воды в оккупированный Россией Крым, поскольку на полуострове хватает воды для нужд гражданского населения.
Руководитель Офиса президента отметил, что войной за воду всех "пугают с 2014 года".
"Нет, ее не будет. Я считаю, что это такая манипуляция, которая существует в обществе. И говорим откровенно, сегодня воды для людей, проживающих в Крыму, хватает", – отметил Ермак в эфире телеканала 1+1.
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Накануне вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что потребности оккупированного РФ Крыма с точки зрения обеспечения водой населения могут полностью обеспечиваться собственными силами полуострова.
Он отметил, что "никакой поставки воды в Крым со стороны Украины до полной деоккупации не будет".
Засуха в Крыму - о чем ранее сообщал Главред:
- Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.
- Россия пытается с помощью давления склонить Украину к восстановлению водоснабжения аннексированного Крыма, заявили в представительстве президента Украины.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что власти Российской Федерации в официальном порядке не обращались к украинскому правительству по поводу подачи пресной воды в оккупированный РФ Крым.
- Российская Федерация вряд ли решится на агрессию ради обеспечения Крыма водой, считает бывший посол США в Украине.