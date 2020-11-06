​В Офисе президента оценили возможность подачи воды в Крым

Ермак заявил, что воды для населения в Крыму достаточно / УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак оценил возможность восстановления водоснабжения в Крым​. По его словам, Украина не планирует возобновлять подачу воды в оккупированный Россией Крым, поскольку на полуострове хватает воды для нужд гражданского населения.​

Руководитель Офиса президента отметил, что войной за воду всех "пугают с 2014 года".

"Нет, ее не будет. Я считаю, что это такая манипуляция, которая существует в обществе. И говорим откровенно, сегодня воды для людей, проживающих в Крыму, хватает", – отметил Ермак в эфире телеканала 1+1.

Читайте такжеПоставки воды в аннексированный Крым: Киев выдвинул Путину ультиматум

Накануне вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что потребности оккупированного РФ Крыма с точки зрения обеспечения водой населения могут полностью обеспечиваться собственными силами полуострова.​

Он отметил, что "никакой поставки воды в Крым со стороны Украины до полной деоккупации не будет".

Засуха в Крыму - о чем ранее сообщал Главред: