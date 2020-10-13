В Офисе президента ответили, опросят ли украинцев о легализации марихуаны

Комментарий озвучил один из руководителей Офиса президента - Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк, советник Андрея Ермака ‒ руководителя Офиса президента Украины, не стал категорически отрицать, что один из вопросов на всеукраинском опросе 25 октября (который был анонсирован Владимир Зеленский) может быть посвящеен легализации марихуаны.
Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на комментарий чиновника.
"А почему нет? Новые времена же. Вопросы могут быть любыми. Потому что это опрос. Это попытка внедрить новую процедуру", ‒ заявил Пололяк.
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Всенародный опрос от Зеленского – что было ранее:
- Утром 13 октября Владимир Зеленский в видеообращении заявил ‒ 25 октября в рамках местных выборов на избирательном участке украинцам зададут пять важных вопросов о том, что люди обсуждают на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами.
- Позднее на сайте Офиса президента было опубликовано сообщение-комментарий. В нем говорилось, что всенародный опрос в день выборов 25 октября, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
- Далее первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил ‒ анонсированный президентом Украины всеукраинский опрос 25 октября является пробником референдума.
Автор: Дмитрий Видоменко