В Офисе президента ответили, опросят ли украинцев о легализации марихуаны

В ОП ответили, опросят ли украинцев о легализации марихуаны / УНИАН

Михаил Подоляк, советник Андрея Ермака ‒ руководителя Офиса президента Украины, не стал категорически отрицать, что один из вопросов на всеукраинском опросе 25 октября (который был анонсирован Владимир Зеленский) может быть посвящеен легализации марихуаны.

Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на комментарий чиновника.

"А почему нет? Новые времена же. Вопросы могут быть любыми. Потому что это опрос. Это попытка внедрить новую процедуру", ‒ заявил Пололяк.

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