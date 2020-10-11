В Офисе президента поведали, что обговорят Зеленский с Дудой

По словам чиновников из ОП, Польша один из крупнейших партнеров Украины в Европе.
В понедельник, 12 октября нынешнего года, президент Польши Анджей Дуда прибудет в Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и будет обсуждать в первую очередь экономическое сотрудничество между странами.
Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на интервью заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы.
"Президент Польши посетит не только Киев, а вместе с президентом Зеленским посетит Одессу, где будет проведено отдельное бизнес-мероприятие, направленное на инфраструктурную тематику. Будет заключен ряд соглашений, в частности по нашей морской инфраструктуре", ‒ заявил чиновник.
По словам Жовквы, тематика украинско-польских отношений, как запланировано, расширяется на различные отрасли экономики.
"Поскольку Польша один из крупнейших партнеров Украины, то президент Зеленский и Дуда будут говорить не только о политике, об историческом прошлом, но и об экономических отношениях", ‒ подытожил чиновник.
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Анжей Дуда новости - что было ранее:
- Несколько месяцев назад россияне "Вован" и "Лексус" (настоящие имена ‒ Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) устроили пранк с участием президента Польши Анджея Дуды.
- Польский руководитель был уверен, что разговаривает с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе беседы Дуда жаловался "генсеку", что китайский коронавирус в Польше распространяют украинские мигранты.