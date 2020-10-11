В Офисе президента поведали, что обговорят Зеленский с Дудой

Зеленский,Дуда / сайт Офиса президента

В понедельник, 12 октября нынешнего года, президент Польши Анджей Дуда прибудет в Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и будет обсуждать в первую очередь экономическое сотрудничество между странами.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на интервью заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы.

"Президент Польши посетит не только Киев, а вместе с президентом Зеленским посетит Одессу, где будет проведено отдельное бизнес-мероприятие, направленное на инфраструктурную тематику. Будет заключен ряд соглашений, в частности по нашей морской инфраструктуре", ‒ заявил чиновник.

По словам Жовквы, тематика украинско-польских отношений, как запланировано, расширяется на различные отрасли экономики.

"Поскольку Польша один из крупнейших партнеров Украины, то президент Зеленский и Дуда будут говорить не только о политике, об историческом прошлом, но и об экономических отношениях", ‒ подытожил чиновник.

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