УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В ОП раскрыли темы остальных вопросов Зеленского

14 октября 2020, 18:46

Точные формулировки вопросов еще не сформулированы, подчеркнул Михаил Подоляк.

Офис президента
В ОП прокомментировал темы анонсированного президентом всенародного опроса / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал темы анонсированного президентом Владимиром Зеленским всенародного опроса, запланированного на 25 октября.

Об этом он рассказал в комментарии изданию Strana.ua.

Подоляк обратил внимание на то, что уже становится понятно, о каких темах пойдет речь.

"Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента", - пояснил советник главы ОП.

Он уточнил, что точные формулировки четырех из пяти анонсированных вопросов Зеленского, которые украинцам хотят задать во время выборов, еще не сформулированы.

"Точных формулировок пока нет". - добавил Подоляк.

Читайте такжеПожизненное за коррупцию: в ОП намекнули, как ответить на первый вопрос Зеленского

5 важных вопросов от Зеленского:

  • 13 октября президент анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса, состоящего из пяти важных вопросов.
  • По словам президента, опрос станет реальным внедрением народовластия.
  • По его словам, сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне.
  • 14 октября, Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".
Михаил Подоляк новости Украины офис президента опрос Зеленского
Сейчас вы просматриваете новость «В ОП раскрыли темы остальных вопросов Зеленского». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:51
В США сделали заявление о действиях Турции в Нагорном Карабахе
18:50
Книжная полка: "Заражение" - идеальный зомби-хоррор для чтения в коронакризис Фото
18:46
В ОП раскрыли темы остальных вопросов Зеленского Видео
18:38
Гороскоп на 15 октября для всех: выброс сексуальной энергии и сети шарлатанов Видео
18:32
Вирусолог растолковал, чем отличаются российские вакцины от коронавируса Видео
18:30
В Кыргызстане новый премьер выдвинул ультиматум президенту: стал известен ответ Видео
18:19
Экс-министр дал мрачный прогноз насчет карантина и предрек новую эпидемию Видео
18:12
Стало известно, какие предприятия Украины выйдут из-под санкций Москвы Видео
17:45
Указ Зеленского об IT-специалистах наделал шума в Беларуси: послу вручили ноту Видео
17:38
Пожизненное за коррупцию: в ОП намекнули, как ответить на первый вопрос Зеленского Видео
17:34
Ретроградный Меркурий 2020: эксперт назвала запретные дела
17:05
Алиев спрогнозировал возвращение Нагорного Карабаха Азербайджану Видео
17:04
"Настя суррогат": Наташа Королева откровенно рассказала о любовнице Тарзана Видео
17:01
Кого ЕС накажет за отравление Навального: СМИ обнародовали список чиновников Видео
16:58
Вкусная ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
16:49
Марш УПА в Киеве: националисты зажгли файеры и принесли голову Медведчука Фото Видео
16:25
Названа причина смерти расчлененного рэпера Энди Картрайта
16:07
Путин согласился снять часть санкций с Украины Видео
16:04
В России оценили шансы на отказ от транзита газа через Украину из-за Северного потока-2 Видео
16:00
Навальный откровенно рассказал, кто оплатил его лечение в Шарите и сколько оно стоило Видео
15:59
"Это неприемлемо": Лавров выдвинул новые обвинения в адрес Зеленского Видео
15:54
Путин похвалился регистрацией уже второй вакцины от коронавируса Видео
15:31
"Чтобы я тебя, с*ка, не видел": в Киеве мужчина жестко проучил молодежь, певшую гимн РФ Видео
15:29
Алиев сделал заявление о взятии под контроль новых территорий в Нагорном Карабахе Видео
15:08
Армия Армении вынужденно отступила в Нагорном Карабахе на двух направлениях Видео
14:43
У Путина отреагировали на ракетный удар Баку по территории Армении Видео
14:15
Опрос от Зеленского: президент раскрыл первый вопрос Видео
14:04
"Агрессивный вирус": назван район Киева, который сильнее всех "атаковал" Covid-19 Видео
13:56
Синоптик рассказала о погоде на завтра и напугала похолоданием Видео
13:50
Эрдоган сделал жесткий призыв к России, США и Франции по Нагорному Карабаху Видео
13:23
"Турция – не союзник России": Лавров сделал заявление о роли Анкары в Нагорном Карабахе Видео
13:20
Держитесь крепче: невероятным трендом осени стали босоножки с носками
12:54
Ушел из жизни выдающийся филолог и защитник украинского языка Александр Пономарив
12:45
Самосожжение в центре Киева: ветеран АТО умер
12:39
Независимость Нагорного Карабаха и миротворцы: Алиев объяснил позицию Баку Видео
12:29
В Украине вступили в силу новые правила карантина: что изменилось Видео
12:15
Россия получила мощный удар от коронавируса: установлен антирекорд Видео
12:07
Можно ли работать на Покрова: что говорят приметы и церковь
11:58
Коронавирус в Киеве установил антирекорд по числу смертей за сутки
11:30
Война в Карабахе: Россия назвала путь решения конфликта и захотела "вмешаться" Видео
11:23
Украинская медицина рухнет в течение месяца мнение
11:01
Астролог раскрыл, кого способны "раздеть" азарт и женщины Видео
10:55
Эпицентр коронавируса: стало известно, где в Украине опаснее всего Видео
10:50
Коронавирус в Украине 14 октября: более пяти тысяч новых больных и больше сотни жертв Видео
10:30
Климатолог предупредила Крым о серьезной проблеме: названы сроки Видео
10:18
Опрос Зеленского похож на аферу мнение
10:00
Холодные ноги – признак болезней: врач сказала, чего опасаться
09:58
Появилось видео, как Трамп умилительно зажигает под Y.M.C.A. Видео
09:47
Какой будет погода в ноябре: синоптик дал детальный прогноз Видео
09:37
День защитника Украины – мужественные открытки и патриотичные поздравления
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять