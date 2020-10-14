В ОП раскрыли темы остальных вопросов Зеленского

Точные формулировки вопросов еще не сформулированы, подчеркнул Михаил Подоляк.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал темы анонсированного президентом Владимиром Зеленским всенародного опроса, запланированного на 25 октября.
Об этом он рассказал в комментарии изданию Strana.ua.
Подоляк обратил внимание на то, что уже становится понятно, о каких темах пойдет речь.
"Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента", - пояснил советник главы ОП.
Он уточнил, что точные формулировки четырех из пяти анонсированных вопросов Зеленского, которые украинцам хотят задать во время выборов, еще не сформулированы.
"Точных формулировок пока нет". - добавил Подоляк.
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5 важных вопросов от Зеленского:
- 13 октября президент анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса, состоящего из пяти важных вопросов.
- По словам президента, опрос станет реальным внедрением народовластия.
- По его словам, сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне.
- 14 октября, Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".
Автор: Алексей Тычина