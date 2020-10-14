В ОП раскрыли темы остальных вопросов Зеленского

В ОП прокомментировал темы анонсированного президентом всенародного опроса / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал темы анонсированного президентом Владимиром Зеленским всенародного опроса, запланированного на 25 октября.

Об этом он рассказал в комментарии изданию Strana.ua.

Подоляк обратил внимание на то, что уже становится понятно, о каких темах пойдет речь.

"Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента", - пояснил советник главы ОП.

Он уточнил, что точные формулировки четырех из пяти анонсированных вопросов Зеленского, которые украинцам хотят задать во время выборов, еще не сформулированы.

"Точных формулировок пока нет". - добавил Подоляк.

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5 важных вопросов от Зеленского: