В партии Зеленского назвали коронавирус биологическим оружием

Нардеп Елена Мошенец огорошила телезрителей заявлением об "истинной природе коронавируса".
Коронавирус COVID-19, скорее всего, является разновидностью биологического оружия. Об этом в прямом эфире украинского телевидения заявила депутат Верховной Рады от партии Слуга народа (президентской политсилы) Елена Мошенец.
"Я рассматриваю такую возможность, что это (коронавирус ― Главред) может быть одной из разновидностей биологического оружия. О биологическом оружии и о ядерном оружии речь идет уже многие десятилетия. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное. Должна констатировать, что холодная война с угрозами ядерным оружием переходит (или перешла) к биологическому оружию. Это для меня хуже. Я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию", ― сказала она.
По мнению Мошенец, биологическое оружие гораздо более опасное для всего мира, чем ядерное.
"О биологическом оружии и о ядерном оружии речь идет уже многие десятилетия. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное. Если ядерные боеголовки мы можем посчитать, сколько их где и в каких странах, а о том, что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем и дальнейшие действия. Здесь сложнее. Коронавирус может быть прекрасным примером того, как это может быть", ‒ заявил она.
Читайте такжеКулеба назвал российскую вакцину гибридным оружием РФ против Украины
Напомним, ранее сообщалось:
- Нардеп из фракции Слуга народа Ольга Василевская-Смаглюк в эфире украинского телевидения утверждала, что эпидемия китайского коронавируса – чисто маркетинговый ход.
- Однако сама народная избранница при этом запаслась десятком специальных респираторов.
- Ее коллега по фракции, Елизавета Богуцкая позднее утверждала, что коронавирусная пандемия - "всемирная афера".