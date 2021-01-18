В партии Зеленского назвали коронавирус биологическим оружием

Елена Мошенец / УНИАН

Коронавирус COVID-19, скорее всего, является разновидностью биологического оружия. Об этом в прямом эфире украинского телевидения заявила депутат Верховной Рады от партии Слуга народа (президентской политсилы) Елена Мошенец.

"Я рассматриваю такую возможность, что это (коронавирус ― Главред) может быть одной из разновидностей биологического оружия. О биологическом оружии и о ядерном оружии речь идет уже многие десятилетия. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное. Должна констатировать, что холодная война с угрозами ядерным оружием переходит (или перешла) к биологическому оружию. Это для меня хуже. Я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию", ― сказала она.

По мнению Мошенец, биологическое оружие гораздо более опасное для всего мира, чем ядерное.

"О биологическом оружии и о ядерном оружии речь идет уже многие десятилетия. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное. Если ядерные боеголовки мы можем посчитать, сколько их где и в каких странах, а о том, что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем и дальнейшие действия. Здесь сложнее. Коронавирус может быть прекрасным примером того, как это может быть", ‒ заявил она.

Читайте такжеКулеба назвал российскую вакцину гибридным оружием РФ против Украины

Напомним, ранее сообщалось: