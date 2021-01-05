В партии Зеленского объяснили, почему локдаун можно отменять

По теме вероятной отмены локдауна высказался нардеп и член партии Слуга народа Марьян Заблоцкий.
Коронавирусный локдаун, который Кабмин запланировал ввести в стране с 8 по 24 января нынешнего года, следует либо серьезно смягчить, либо отменить вовсе
Такую мнение высказал на своем канале в мессенджере Telegram нардеп от Слуги народа и член финансового комитета Рады Марьян Заблоцкий. По его мнению, нужду в локдауне поколебал тот факт, что в Украине количество выздоровевших от COVID-19 больше, чем количество новых больных.
"Когда 9 декабря 2020 года правительство объявило о планах относительно локдауна, то у нас еще росли выявленные случаи (заболеваемости COVID-19 — Главред) и заполняемость коек. С тех пор количество выявленных случаев ковида упала втрое — с 15 до 5 тысяч в день. А количество тех, кто выздоровел, уже месяц превышает количество новых больных", — заявил нардеп.
По данным Заблоцкого, в Украине прекратило расти количество пациентов, которым необходим кислород. Таких порядка 15 тысяч, а еще 33 тысяч больничных коек, которые были оборудованы необходимой аппаратурой, остаются свободными. Заблоцкий также утверждает, что из всех мест в больницах, выделенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, сейчас свободны 84%.
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Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отмены усиленного карантина в январе не будет.
- Общенациональный карантин, согласно которому украинцы будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны, продлен до 1 марта 2021 года.