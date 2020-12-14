В партии Зеленского объяснили санкционный удар РФ по "слугам народа"

Стало известно, по какому принципу РФ провела последнее обновление санкционного списка.
Народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура объяснил логику санкций, введенных РФ против депутатов из его фракции.
Как пишет он в своем Telegram-канале, Россия ввела санкции против "слуг народа", которые проголосовали за Постановление об осуждении агрессии РФ против Украины (№3068).
"Стало известно, по какому принципу РФ провела последнее обновление санкционного списка. 30 апреля 2020 г. ВРУ голосовала проект Постановления об осуждении агрессии РФ против Украины # 3068. После проведенного анализа становится понятно, что те, кто голосовали "ЗА" Постановление, были включены в так называемый санкционный список", - подчеркнул нардеп.
Он также отметил, что те, кто не голосовал или в этот момент их карточки не были в системе, не были на рабочем месте, не включены в список.
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"То есть российские чиновники действовали по советскому принципу, формально: включили всех тех, кто голосовал за постановление. Конспирологические истории о том, что они глубоко анализировали деятельность каждого народного депутата, не подтвердилась", - добавил Качура.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что новые санкции РФ являются попыткой вернуться в события пятилетней давности.
Он уверен, что санкции России никак не повлияют на украинских чиновников и политиков: "Медийный же эффект также крайне сомнителен. Скорее, это выглядит анекдотично. И скорее всего, необходимо для усиления, скажем так, истеризация собственного населения".
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Ранее в РФ расширили санкционный список против Украины. Всего в перечне значатся 849 физических лиц.
В список были добавлены, в том числе:
- спикер Верховной рады Дмитрий Разумков;
- первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук;
- глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.
Также туда попали депутаты президентской фракции Слуга народа:
- Андрей Герус;
- Александр Качура;
- Максим Бужанский;
- Гео Лерос;
- Ольга Василевская-Смаглюк.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".