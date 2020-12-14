В партии Зеленского объяснили санкционный удар РФ по "слугам народа"

Александр Качура / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура объяснил логику санкций, введенных РФ против депутатов из его фракции.

Как пишет он в своем Telegram-канале, Россия ввела санкции против "слуг народа", которые проголосовали за Постановление об осуждении агрессии РФ против Украины (№3068).

"Стало известно, по какому принципу РФ провела последнее обновление санкционного списка. 30 апреля 2020 г. ВРУ голосовала проект Постановления об осуждении агрессии РФ против Украины # 3068. После проведенного анализа становится понятно, что те, кто голосовали "ЗА" Постановление, были включены в так называемый санкционный список", - подчеркнул нардеп.

Он также отметил, что те, кто не голосовал или в этот момент их карточки не были в системе, не были на рабочем месте, не включены в список.

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"То есть российские чиновники действовали по советскому принципу, формально: включили всех тех, кто голосовал за постановление. Конспирологические истории о том, что они глубоко анализировали деятельность каждого народного депутата, не подтвердилась", - добавил Качура.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что новые санкции РФ являются попыткой вернуться в события пятилетней давности.

Он уверен, что санкции России никак не повлияют на украинских чиновников и политиков: "Медийный же эффект также крайне сомнителен. Скорее, это выглядит анекдотично. И скорее всего, необходимо для усиления, скажем так, истеризация собственного населения".

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Ранее в РФ расширили санкционный список против Украины. Всего в перечне значатся 849 физических лиц.

В список были добавлены, в том числе:

спикер Верховной рады Дмитрий Разумков;

первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук;

глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Также туда попали депутаты президентской фракции Слуга народа:

Андрей Герус;

Александр Качура;

Максим Бужанский;

Гео Лерос;

Ольга Василевская-Смаглюк.