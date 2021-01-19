В партии Зеленского рассказали, отменят ли реформу старшей школы / УНИАН

В партии Слуга народа (политсиле президента Владимира Зеленского) прокомментировали резонансную информацию о том, что уже с учебного года 2021 / 2022 Министерство образования кардинально сократит в стране количество школ, в которых будут существовать 10 и 11 классы. Об этом сообщает портал Страна.

По словам нардепов из СН, таковые нормы закона "О полном общем среднем образовании" планируются к пересмотру в ближайшее время. "Сейчас мы анализируем этот закон, идет кропотливая работа и комитета, и министерства, как должен реализоваться этот закон. Мы действительно видим, что есть много жалоб, много обращений от местных властей по поводу лицеев. Лицеи являются наиболее проблемной точкой этой реформы. И особенно в регионах. Если в Киеве в лицеи все дети попадут, то в регионах, где меньше 50 тысяч населения, не должны открываться лицеи, и это основной корень проблемы", ‒ заявила нардеп и член комитета Рада по вопросам образования Юлия Гришина.

По ее словам, уже закончена разработка проекта, который предусматривает коррекцию норм закона "О полном общем среднем образовании".

По словам анонимного источника из фракции СН, у ее руководства пока отсутствует четкое решение по отмене вышеуказанных норм закона.

"Хотя если будет сильный негативный резонанс в обществе, то может быть и пойдут на попятную", ‒ рассказал он.

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