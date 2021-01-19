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В партии Зеленского рассказали, отменят ли реформу старшей школы

19 января 2021, 19:42
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Как сообщают в Слуге народа, процесс рассмотрения резонансных норм закона о среднем образовании начнется в ближайшее время.

Школа
В партии Зеленского рассказали, отменят ли реформу старшей школы / УНИАН

В партии Слуга народа (политсиле президента Владимира Зеленского) прокомментировали резонансную информацию о том, что уже с учебного года 2021 / 2022 Министерство образования кардинально сократит в стране количество школ, в которых будут существовать 10 и 11 классы. Об этом сообщает портал Страна.

По словам нардепов из СН, таковые нормы закона "О полном общем среднем образовании" планируются к пересмотру в ближайшее время. "Сейчас мы анализируем этот закон, идет кропотливая работа и комитета, и министерства, как должен реализоваться этот закон. Мы действительно видим, что есть много жалоб, много обращений от местных властей по поводу лицеев. Лицеи являются наиболее проблемной точкой этой реформы. И особенно в регионах. Если в Киеве в лицеи все дети попадут, то в регионах, где меньше 50 тысяч населения, не должны открываться лицеи, и это основной корень проблемы", ‒ заявила нардеп и член комитета Рада по вопросам образования Юлия Гришина.

По ее словам, уже закончена разработка проекта, который предусматривает коррекцию норм закона "О полном общем среднем образовании".

По словам анонимного источника из фракции СН, у ее руководства пока отсутствует четкое решение по отмене вышеуказанных норм закона.

"Хотя если будет сильный негативный резонанс в обществе, то может быть и пойдут на попятную", ‒ рассказал он.

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В Украине исчезнет старшая школа – о чем сообщалось ранее:

  • 14 января появилась информация, что с 2021 года исчезнет старшая школа - большинство школ лишится права принимать на учебу старшеклассников.
  • Ученикам 10-11 классов придется заново поступать, но выбор будет невелик — из существующих средних школ лишь четверть примет старшеклассников.
  • После 9 класса ученики должны будут поступать на выбор: или в заведения системы профессионально-технического образования (бывшие ПТУ и техникумы), или в специализированные лицеи.
  • Позднее представители Минобразования и науки в ответе на запрос Главреда ответили - не соответствует действительности информация о том, что наборы в 10-11 классы украинских школьников прекратятся.
Минобразования школы новости Украины
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