В ПЦУ озвучили позицию по поводу легализации марихуаны

В ПЦУ высказались по поводу легализации марихуаны / УНИАН

Митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины, высказал мнение, что легализация медицинской марихуаны в Украине возможна.

Как сообщает Радио Свобода, иерарх эту тему обговаривал с президентом Владимиром Зеленским, а также с главой правительства Денисом Шмыгалем.

"Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях и не будет злоупотребления как наркотик. Потому, встречаясь даже с премьер-министром, и с президентом Украины, мы говорили, что, если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", - сказал Епифаний.