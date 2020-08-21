В поездах Укрзализныци будет ездить военизированная охрана

Укрзализныця воспользуется услугами охраны / УНИАН

С конца августа текущего года пассажирские поезда Укрзализныци будет сопровождать военизированная охрана, которая ранее присутствовала исключительно в грузовых составах.

Как информирует Суспильне, пока нет возможности оснастить охраной все поезда, поэтому будут рассматривать лишь те, которые пользуются у пассажиров наибольшим спросом.

"Мы обращались в полицию с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа в течение долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охранная, конечно же, средствами Укрзализныци. У нас есть такая, но она сопровождает грузовые поезда, а так будет сопровождать еще и пассажирские", — отметили в компании.

Читайте такжеЖуткая попытка изнасилования: Укрзализныця обратилась к НацполицииВ Укрзализныце пояснили, что для решения конфликтной ситуации с помощью военизированной охраны пассажиры должны обратиться к проводнику своего вагона, который оперативно сообщит об инциденте начальнику поезда.

Если в поездах охрана пока отсутствует, то проводник и начальник поезда вызовут полицию к вагону на ближайшей остановке.

Напомним, в субботу, 1 августа, в поезде №84 Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на тележурналистку Анастасию Луговую. Женщина ехала с несовершеннолетним ребенком. Неадекватный мужчина избил женщину и попытался изнасиловать.

По данным Укрзализныци, было проведен служебное расследование, в ходе которого установлено, что проводники проявили недостаточный профессиональный уровень, допустили ряд нарушений и были уволены.