В посольстве США отреагировали на гибель сотрудницы в Киеве

В посольстве США готовы сотрудничать со следствием

В посольстве США отреагировали на смерть своей сотрудницы. Там заявили о том, что активно сотрудничают в расследовании с украинскими властями.

Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

"С невыразимой печалью сообщаем о смерти американки из общины Посольства США в Украине. Сейчас чиновники Посольства США в Киеве работают с органами власти для установления обстоятельств смерти", - сказано в заявлении.

Смерть сотрудницы США в Киеве - что известно: