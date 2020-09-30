В посольстве США отреагировали на гибель сотрудницы в Киеве

Чиновники Посольства США в Киеве работают с органами власти для установления обстоятельств смерти.
В посольстве США отреагировали на смерть своей сотрудницы. Там заявили о том, что активно сотрудничают в расследовании с украинскими властями.
Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.
"С невыразимой печалью сообщаем о смерти американки из общины Посольства США в Украине. Сейчас чиновники Посольства США в Киеве работают с органами власти для установления обстоятельств смерти", - сказано в заявлении.
Смерть сотрудницы США в Киеве - что известно:
- Напомним, ранее сообщалось, сотрудница посольства США была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице. Об этом сообщило издание Цензор.НЕТ со ссылкой на правоохранительные органы.
- По информации, женщину обнаружили около полудня в Шевченковском районе столицы.
- Позже стало известно, что это сотрудница посольства США Санвер Никаэло.
- В полиции сообщили о том, что к избиению сотрудницы посольства США Санвер Никаэло, которая скончалась в Киеве после удара по голове, может быть причастен высокий мужчина, которому на вид 30-40 лет.
Автор: Екатерина Трохимчук