В прокуратуре дали оценку таинственным самоубийствам в "коронавирусной" больнице

Новости Киева - коронавирусные самоубийства прокомментировала прокуратура / УНИАН

Трагические случаи в Киевской городской клинической больнице №4, где за два дня произошло два суицида, в прокуратуре Киева расследуют именно как самоубийства.

Имеют ли самоубийства отношение к лечению коронавируса, пока не установлено: в полиции и в самой больнице комментировать такую вероятность отказались, сообщает ТСН. При этом в прокуратуре Киева сослались на тайну следствия.

Однако правоохранители уже признали данные происшествия чрезвычайными.

"В настоящее время следователи полиции допрашивают персонал и пациентов этой больницы. При каких обстоятельствах на территории одной больнице, за такой промежуток времени... Это такие происшествия чрезвычайные. Поэтому и в местной прокуратуре, и в прокуратуре города Киева сейчас взяли это расследование на контроль", – рассказала представитель прокуратуры, пресс-секретарь Надежда Максимец.

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