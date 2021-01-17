В Раде назвали сроки начала вакцинации от коронавируса

Народный депутат заверил, что система доплат для медработников продолжится.
Долгожданная вакцинация граждан Украины от коронавируса стартует уже во второй половине февраля 2021 года. Ожидается поставка 910 тыс. доз вакцины.
"Министр заверил, что вакцинация начнется во второй половине февраля. По его словам, мы ожидаем поставку 910 тысяч доз вакцины. Если во время испытаний будет подтверждена эффективность китайской вакцины на уровне 70%, в Украину согласно контракту, завезут 700 тысяч доз. Еще 210 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech Украина получит в первой половине февраля в рамках инициативы СOVAX", - сообщил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.
По словам Радуцкого, с 25 января страна вернется к адаптивному карантину.
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"Министерство пока не проводило анализ эффективности более жестких карантинных ограничений, которые начали действовать с 8 января. Министр пообещал публично отчитаться о результатах после 24 января. На мой взгляд, это важно. Но настаивать на продолжении ограничений Минздрав не планирует. С 25 января страна вернется к адаптивному карантину", - сказал Радуцкий.
Народный депутат также заверил, что система доплат для медработников продолжится.
Вакцина от коронавируса – о чем ранее сообщал Главред:
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
- Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- Отметим, недавно в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer
- А в Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.