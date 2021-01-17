В Раде назвали сроки начала вакцинации от коронавируса / Reuters

Долгожданная вакцинация граждан Украины от коронавируса стартует уже во второй половине февраля 2021 года. Ожидается поставка 910 тыс. доз вакцины.

"Министр заверил, что вакцинация начнется во второй половине февраля. По его словам, мы ожидаем поставку 910 тысяч доз вакцины. Если во время испытаний будет подтверждена эффективность китайской вакцины на уровне 70%, в Украину согласно контракту, завезут 700 тысяч доз. Еще 210 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech Украина получит в первой половине февраля в рамках инициативы СOVAX", - сообщил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

По словам Радуцкого, с 25 января страна вернется к адаптивному карантину.

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"Министерство пока не проводило анализ эффективности более жестких карантинных ограничений, которые начали действовать с 8 января. Министр пообещал публично отчитаться о результатах после 24 января. На мой взгляд, это важно. Но настаивать на продолжении ограничений Минздрав не планирует. С 25 января страна вернется к адаптивному карантину", - сказал Радуцкий.

Народный депутат также заверил, что система доплат для медработников продолжится.

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